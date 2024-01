Presidente do STJ alerta para ataques à independência do poder judicial na Europa

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) mostrou-se muito preocupado com o que chamou de movimentos de ataque à independência do poder judicial na Europa. No seu discurso na abertura do ano judicial, onde a vice-presidente Graça Amaral também toma posse, o juiz conselheiro Henrique Araújo começou por elencar os países que segundo o próprio têm sido palco de ataques graves à Justiça.

“Iniciou-se em 2012, na Hungria, um movimento de ataque à independência do poder judicial que depois se estendeu à Polónia e alastra agora por outros países da Europa”, disse, acrescentando que “através de eficazes campanhas de descredibilização da Justiça”, se tem assistido à tomada de medidas que procuram controlar ou condicionar a ação dos tribunais e dos juíze





