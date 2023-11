Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público critica artigo de opinião de procuradora-geral adjunta

Em contraponto, Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) referiu à Lusa que aquela procuradora-geral adjunta apresenta 'uma visão singular e manifestamente não concordante pela quase totalidade dos magistrados do MP', revelando alguns 'vícios'.

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público considerou hoje que o artigo de opinião da magistrada Maria José Fernandes sobre o MP apresenta 'deficiência de argumentação' e 'erros crassos' sobre a questão da autonomia desta magistratura. Em artigo de opinião hoje no jornal Público, a procuradora-geral adjunta (PGA) Maria José Fernandes, embora sem se referir a Operação Influencer, questionou como foi possível chegar até aqui, ou seja, até 'à tomada de decisões que provocaram uma monumental crise política e cujas consequências vão ainda no adro', questionando métodos de trabalho e investigação do MP, designadamente do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)





expresso » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Comunicado da PGR inclui as informações necessárias, alega Sindicato dos Magistrados do Ministério PúblicoO secretário-geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Paulo Lona, rebateu as críticas à nota do Ministério Público conhecida ontem ao final da manhã, sobre a falta de informação sobre a investigação aos negócios do lítio e hidrogénio verde.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 11. / 55,44 Consulte Mais informação »

SMMP: projeto de estatuto dos oficiais de justiça põe em causa autonomia do MPSindicato dos Magistrados do Ministério Público 'opõe-se veementemente' à proposta de estatuto dos funcionários judiciais do Governo, acusando-a de colocar em causa a autonomia do Ministério Público.

Fonte: observadorpt - 🏆 15. / 26,25 Consulte Mais informação »

FNAM acusa Ministério da Saúde de bloquear acesso ao site do sindicatoA Federação Nacional dos Médicos acusa o Ministério da Saúde de estar a bloquear o acesso ao site do sindicato. Em comunicado, a FNAM diz que desde o dia 19 de outubro, que o site foi bloqueado em toda a rede hospitalar e Administrações Regionais de Saúde, de norte a sul do país.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 11. / 55,44 Consulte Mais informação »

FNAM acusa Ministério da Saúde de bloquear acesso ao site do sindicatoA Federação Nacional dos Médicos acusa o Ministério da Saúde de estar a bloquear o acesso ao site do sindicato. Em comunicado, a FNAM diz que desde o dia 19 de outubro, que o site foi bloqueado em toda a rede hospitalar e administrações regionais de saúde, de norte a sul do país.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 11. / 55,44 Consulte Mais informação »

Ministério Público acusa oito arguidos de dezenas de furtos em superfícies comerciais'Os arguidos forravam o interior de sacos com papel de alumínio onde acondicionavam os artigos furtados', conseguindo, assim, que os alarmes não fossem accionados quando transpunham as linhas.

Fonte: observadorpt - 🏆 15. / 26,25 Consulte Mais informação »

Ministério Público venezuelano acusa oposição de realizar eleições primárias 'ilegais'O Ministério Público da Venezuela está a investigar a presidente e a vice-presidente da Comissão Nacional de Primárias, Jesús Maria Casal e Mildred Camero, por 'ilegalidades' nas eleições primárias da oposição no domingo, incluindo usurpação de funções eleitorais e da identidade dos eleitores.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 11. / 55,44 Consulte Mais informação »