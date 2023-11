Presidente do Partido Popular espanhol acusa reeleição de Sánchez de fraude e corrupção política

O presidente do Partido Popular espanhol (PP, direita), a maior formação no parlamento de Espanha, disse hoje que a reeleição do socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro nasce de uma fraude e de corrupção política. Feijóo referia-se aos acordos de Sánchez com partidos separatistas catalães para lhe viabilizarem um novo Governo, que incluem uma amnistia dos envolvidos na tentativa de autodeterminação da Catalunha que culminou com uma declaração unilateral de independência em 2017.

:

SICNOTİCİAS: Pedro Sánchez será investido como presidente do governo de EspanhaO líder socialista defende a amnistia dos independentistas catalães em nome da pacificação e convivência, sendo o maior beneficiado político.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWİT: O líder do Partido Libertário argentino é uma imitação de Boris Johnson?O cabelo despenteado de Javier Milei lembra alguém. O passado como fenômeno televisivo, também. Ser produto da reciclada extrema-direita sul-americana, idem. Mas, afinal, o líder do Partido Libertário e candidato da coligação La Libertad Avanza à presidência da Argentina é uma imitação de Boris Johnson? De Donald Trump? De Jair Bolsonaro? Ou é mais do que todos eles? Ou, pelo contrário, é menos? Para o sociólogo, analista político e consultor argentino Carlos de Angelis,"a figura de Milei pode, com efeito, colocar-se entre essa série de líderes que emergiram na pós-globalização, no pós-Leh- mann Brothers, no pós-Obama, que derivou, desde logo, no Brexit, razão pela qual o argentino é muito comparado a Boris Johnson - nesse caso, até o lado estético, por causa da questão do cabelo despenteado, ajuda"

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Pedro Nuno Santos leva vantagem na disputa interna do Partido SocialistaAs peças do xadrez estão a posicionar-se no tabuleiro socialista. Pedro Nuno Santos parece levar vantagem face a José Luís Carneiro.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Partido Socialista propõe eliminar aumento do Imposto Único de Circulação para carros anteriores a 2007O Partido Socialista (PS) apresentou esta terça-feira uma proposta para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para automóveis e motociclos anteriores a 2007, que consta da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Sánchez prepara-se para ser reconduzido chefe do Governo com o apoio de oito partidosO Parlamento de Espanha inicia esta quarta-feira uma sessão de dois dias que culminará, previsivelmente, com a reeleição do socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro, na sequência das eleições de 23 de julho.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Sánchez justifica amnistia de independentistas catalães como forma de garantir governo de progressoO socialista Pedro Sánchez justificou hoje a amnistia de independentistas catalães como a via para recuperar a convivência entre os espanhóis e também a forma de garantir um governo "de progresso" em Espanha face à ameaça da "direita reacionária".

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »