Presidente do FC Porto critica divulgação de problemas internos

“Se há uma noite má em nossa casa, devemos criticá-la e censurá-la. Não é torná-la pública para que os nossos inimigos possam fazer disso uma bandeira nacional”, disse o dirigente, numa entrevista concedida à SIC. A Assembleia Geral (AG) extraordinária do FC Porto, que foi suspensa em 13 de novembro e cancelada cinco dias depois, foi uma “noite má” para os vice-campeões nacionais de futebol, frisou hoje o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.

“Desgostou-me ver sócios contra sócios e, depois, ver sócios que, perante um problema interno nosso, transmitiram-no através das televisões, fazendo daquilo uma vitória. Não compreendo quem ganhou nessa noite. O FC Porto perdeu. Foi uma noite má para todos os que são do FC Porto. Agora, se há uma noite má em nossa casa, devemos criticá-la e censurá-la. Não é torná-la pública para que os nossos inimigos possam fazer disso uma bandeira nacional”, disse o dirigente, numa entrevista concedida ao canal televisivo SI





