Presidente do CES defende maior acompanhamento da execução de acordos e debate sobre reforma fiscal

Diz-se que houve uma mudança "clandestina" na saúde que ocorreu sem decisão política e que precisa ser debatida. O presidente do Conselho Econômico e Social (CES) lamenta a excessiva governamentalização da concertação social e defende maior acompanhamento da execução de acordos, como o que foi assinado em outubro, na sede do CES, sobre rendimentos e competitividade

. Em entrevista ao Expresso, Francisco Assis adianta que quer lançar a discussão de uma reforma fiscal que deve ser feita fora do debate orçamental. Há uma linha de consolidação orçamental que me parece correta e se iniciou há muitos anos. O mais importante é que haja uma recuperação do investimento público. Mas também é importante o nível de concretização do Orçamento: tão importante quanto analisar o OE é analisar a Conta Geral do Estado, e fazemos as duas coisas aqui no CES. Será muito importante perceber qual o grau de execução e se há mais investimento de capital ou de despesas correntes. O que verificámos nos últimos anos, mesmo nos anos da 'geringonça', foi que o ajustamento passou pela redução dos níveis de investimento público. Este ano tem a novidade do fim das cativações, que se traduziram numa redução muito significativa do investimento público, que ficou sempre muito aquém do expectável

:

OBSERVADORPT: Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas é recandidato a conselheiroO presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) vai recandidatar-se a conselheiro. “Acho que temos ainda muito trabalho a ser feito', referiu Flávio Martins.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Presidente do Botafogo discute com Abel e pede demissão do presidente da CBF por 'corrupção'John Textor critica cart&227;o vermelho que mudou o rumo do encontro. "O presidente tem de se demitir amanh&227; de manh&227;", afirma.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Helena Sousa é primeira mulher a presidir o Conselho Regulador da ERCHelena Sousa foi hoje eleita 'por consenso' presidente do Conselho Regulador da ERC, passando a ser a primeira mulher a liderar a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), de acordo com comunicado divulgado.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Helena Sousa é primeira mulher a presidir o Conselho Regulador da ERCOs cinco membros do Conselho Regulador tomam posse no parlamento na próxima semana, 07 de novembro, às 13h, perante o presidente da Assembleia da República.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Conselho Nacional de Ética adverte que SNS fraco vai agravar injustiçasO Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) advertiu hoje que um SNS fraco vai agravar as injustiças, defendendo ser necessária uma 'postura de responsabilidade e de compromisso' para assegurar o direito de acesso à saúde.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Conselho Nacional de Ética adverte que SNS fraco vai agravar injustiçasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »