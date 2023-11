Presidente do Banco Alimentar preocupada com aumento de pedidos de ajuda

A presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet, diz-se preocupada e avisa que pedidos de ajuda podem aumentar ainda mais porque o desemprego está a aumentar. Haverá nova campanha de recolha de alimentos no primeiro fim de semana de dezembro., a subida da prestação da casa deixa as famílias com menos dinheiro para bens essenciais, incluindo comida. No último semestre quase não se alterou o número de famílias que pedem ajuda, indicador que apesar de parecer, não é positivo.

"Não vemos que haja uma diminuição e isso é muito preocupante porque apesar de todos os apoios públicos a ajuda efetiva ainda não chegou às famílias", refere Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar contra a fome. Os 21 Bancos Alimentares do país ajudam cerca de 400 mil pessoas. As famílias que pedem hoje apoio, não são as mesmas que há dois ou três anos. Os pedidos não têm aumentado, mas há um fator que preocupa a presidente do Banco Alimentar e que pode refletir-se em brev





