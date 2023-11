Presidente de Portugal expressa solidariedade com vítimas civis em Gaza

O chefe de Estado, que se encontra em Bissau, transmitiu a sua solidariedade com vítimas civis do bombardeamento no sul de Gaza através de uma nota publicada no site oficial da Presidência. Nessa nota lê-se que o Presidente da República, tal como o Governo, lamenta a morte de cinco civis num bombardeamento esta quinta-feira no sul de Gaza, entre os quais três de nacionalidade portuguesa, e expressa a sua mais sentida solidariedade às famílias, bem como a todas as vítimas deste conflito.

O Presidente da República espera que, nos próximos dias, seja possível a saída de Gaza para o Egito de um grupo de cidadãos luso-palestinianos, acrescenta-se, numa curta mensagem, de dois parágrafos, em que Israel não é mencionado

