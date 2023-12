Presidente de Portugal esclarece participação no caso das gémeas luso-brasileiras

O Chefe de Estado fez uma comunicação ao país para esclarecer a participação da Presidência no caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no hospital Santa Maria. Ricardo Costa e José Gomes Ferreira analisam a intervenção do Presidente., esta segunda-feira, que “não há um facto que envolva o mínimo de favorecimento” no caso das gémeas luso-brasileiras que receberam um tratamento de quatro milhões de euros no hospital de Santa Maria.

A declaração do Chefe de Estado surge pós uma verificação a “tudo o que pudesse existir de registos ou arquivos” na Presidência. Ricardo Costa e José Gomes Ferreira analisam a declaração de Marcelo.a ideia que se criou de que o Presidente da Republica pudesse ter medido uma ‘cunha’ para pessoas que eram próximas de familiares seus, neste caso do filhoRicardo Costa sublinha que o importante neste caso é verificar se os protocolos existentes para a atribuição de medicamentos raros foram cumpridos neste caso. Sublinha que não se trata de uma questão de nacionalidade ou valor do medicament





