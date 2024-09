Presidente de Angola desloca-se a Nova Iorque para participar na 79ª Assembleia Geral da ONU

O Presidente de Angola desloca-se este domingo a Nova Iorque, com uma vasta agenda de trabalho, para participar na 79.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, divulgou a Presidência angolana.

De acordo com uma nota do Centro de Imprensa da Presidência da República de Angola, João Lourenço vai discursar no debate geral, a ter lugar na terça-feira, dia em que começam as intervenções. O chefe de Estado angolano tem prevista participação em vários outros eventos multilaterais, como a reunião da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e uma cimeira da Organização de Estados de África, Caraíbas e Pacífico .

Consta ainda da agenda de trabalhos um conjunto de audiências e encontros de natureza diplomática, "que permitirá a João Lourenço dialogar com vários chefes de Estado e líderes corporativos".Com uma delegação de vários ministros, o Presidente angolano faz-se acompanhar nesta deslocação da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço.

Angola ONU João Lourenço Assembleia Geral Diplomacia

