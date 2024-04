Presidente da Reserva Federal confirma cortes nas taxas de juro

O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, confirmou hoje que haverá cortes nas taxas de juro nos próximos meses e rejeitou que estejam relacionados com questões políticas. "Se a economia evoluir como esperamos, a maioria dos participantes do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) acredita que provavelmente será apropriado começar a reduzir a taxa de juros ainda este ano", disse num evento na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

Powell confirmou assim a posição expressa pela Reserva Federal norte-americana (Fed) nas últimas reuniões: o objetivo de reduzir a inflação para 2% está perto de ser alcançado, mas ainda não se atingiu a meta. Os recentes dados económicos "não alteram o quadro geral", que "continua a ser de crescimento sólido, um mercado de trabalho forte e uma inflação a cair para 2% numa trajetória por vezes acidentada", elencou

