Presidente da República veta decreto de reprivatização da TAP e pede clarificação

O Presidente da República vetou esta sexta-feira o decreto do Governo que enquadra as condições para a reprivatização da TAP pedindo clarificação sobre a intervenção do Estado, a alienação ou aquisição de ativos e a transparência da operação.

O chefe de Estado pede ao Governo que clarifique"a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação", lê-se na mesma nota.

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

dinheiro_vivo »

Presidente da República devolve diploma da privatização da TAP ao GovernoO Presidente da República decidiu devolver ao Governo o diploma de privatização da TAP, solicitando a clarificação de três aspetos que considera essenciais. Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República devolve ao Governo diploma da privatização da TAPMarcelo Rebelo de Sousa solicita clarificação de três aspetos. Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República veta decreto de reprivatizaçãoda TAP e pede clarificaçãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República promulga diploma sobre orgânica que vai substituir o SEFA promulgação do diploma da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros permite que 'a reforma do SEF possa ser completada e vigorar a partir da próxima semana'. Consulte Mais informação ⮕

Presidente Marcelo devolve ao Governo diploma de privatização da TAPSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República recebe partidos entre 06 e 08 de novembroOrçamento do Estado para 2024 vai estar em discussão na especialidade. Consulte Mais informação ⮕