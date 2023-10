Presidente da República recebe partidos entre 06 e 08 de novembro

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaExército israelita faz nova operação terrestre na Faixa de GazaUrgência de Obstetrícia do Hospital de Braga fechada entre sábado e segundaO Presidente da República vai receber os oito partidos com assento parlamentar entre 06 e 08 de novembro, para os ouvir também sobre o Orçamento do Estado para 2024, que nessa altura estará em discussão na...

De acordo com uma esta sexta-feira nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, estas audiências realizam-se"no âmbito dos habituais encontros periódicos e na sequência da apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2024".

Os partidos serão recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa por ordem crescente de representação parlamentar, com um dia de intervalo pelo meio. Em 06 de novembro, serão recebidos Livre, PAN, Bloco de Esquerda, PCP, Iniciativa Liberal e Chega, em audiências agendadas para entre as 11h00 e as 17h30.A meio de julho, o Presidente da República ouviu os partidos com assento parlamentar sobre a situação económica, social e política do país e para um balanço da anterior sessão legislativa. headtopics.com

A proposta de Orçamento do Estado para 2024, que tem aprovação garantida pela maioria parlamentar do PS, vai ser discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro.

700 milhões de euros é a diferença entre a baixa dos impostos diretos e a subida dos indiretos, segundo OE.Presidente da IL espera do secretário-geral da ONU "a isenção necessária" para proteger os civis. headtopics.com

