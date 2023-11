Presidente da República inicia processo para convocar eleições antecipadas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pôs em marcha o processo que o levará a convocar eleições antecipadas. Após ter aceite a demissão do primeiro-ministro, já convocou os partidos que ouvirá na quarta-feira e na quinta será a vez de ouvir os conselheiros de Estado. Na comunicação oficial que anunciou estas convocatórias, a Presidência esclarece que o Presidente da República fará 'imediatamente' após a reunião do Conselho de Estado uma comunicação ao país.

