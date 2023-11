Presidente da República critica Israel na questão dos colonatos ilegais e da morte de civis

Uma hora depois da conversa pública com o embaixador palestiniano, o Presidente da República voltou atrás para criticar Israel na questão dos colonatos ilegais e da morte de civis e dizer que o ataque terroristas do Hamas serviu de “pretexto” à reação israelita. Desta vez para corrigir o tiro e dar um passo atrás numa coisa condenável: A ideia, já veiculada por Francisco Louçã, de que é intolerável a ideia de culpa coletiva, que um povo deve ser punido porque alguém agiu de forma condenável

. Marcelo respondia, agora na Feira do Cavalo, na Golegã, a uma pergunta dos jornalistas citando uma reação do Bloco, partido co-fundado por Louçã, a dizer que a conversa do Presidente com o embaixador palestiniano “envergonha Portugal”. Se uma hora antes afirmara que o radicalismo gera mais radicalismo e desta vez o radicalismo começou por parte de alguns palestinianos, na Golegã o Presidente pôs mais peso nos outros pratos da balança. “Neste caso específico, o ataque terrorista, como se deu, serviu como pretexto que não facilita a nossa finalidade de ter dois Estados”, ou seja os conservadores israelitas do Governo de Benjamin Netanyahu. A seguir, disse o que não tinha dito antes, na interação diante das câmaras com o diplomata palestiniano, quando tomou a parte pelo todo e usou o pronome “vocês”: “A nossa palavra é sempre a mesma”, continuou o Presidente. “Portugal acha que deve haver dois Estados, que devem conviver pacificamente”

:

