Presidente da República considera que a governação não será 'missão impossível'

Na cerimónia de tomada de posse do novo Governo, o presidente da República considerou que a resolução de problemas e a governação não será 'missão impossível', apesar das dificuldades no horizonte, nomeadamente com a ausência de um apoio maioritário na Assembleia da República.

Num discurso com cerca de dez minutos após ter dado posse ao novo primeiro-ministro e aos novos 17 ministros do XXIV Governo, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a governação dos próximos meses não será 'missão impossível', mas que será 'certamente' difícil. Citando o histórico socialista Salgado Zenha, o presidente da República afirmou que 'há sempre soluções em democracia' e aconselhou prudência e paciência ao novo primeiro-ministro. Marcelo recorreu para isso à obra clássica 'Pão partido em pequeninos', de Frei Manuel Bernardes, no século XVII

