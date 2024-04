Presidente da República condecora Manuel Alegre com a Grã-Cruz da Ordem de Camões

O momento aconteceu durante a apresentação do livro de memórias do poeta e político socialista. Pedro Nuno Santos e António Costa marcaram presença.O Presidente da República condecorou Manuel Alegre com a Grã-Cruz da Ordem de Camões. O momento aconteceu durante a apresentação do livro de memórias do poeta e político socialista.

No discurso, Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu a coragem ilimitada de Manuel Alegre. Considerou ainda que a luta contra a ditadura do Estado Novo marca o momento épico da vida de Alegre.

Presidente Da República Condecoração Manuel Alegre Grã-Cruz Da Ordem De Camões Livro De Memórias Poeta Político Coragem Ditadura Estado Novo

