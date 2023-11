Presidente da República comenta demissão do Primeiro-Ministro

Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa na comunicação ao país na sequência do pedido de demissão do Primeiro-Ministro António Costa, na terça feira dia 7 de novembro, provocada pela abertura de um inquérito pelo Supremo Tribunal de Justiça à sua conduta nos negócios do lítio e hidrogénio, no Palácio de Belém Aparentemente o Ministério Público (MP) criou uma crise política impensável, que pode abanar o regime.

E ir para eleições neste quadro político só vai dar força a extremistas e populistas Nos próximos tempos vamos assistir a uma peça de teatro já vista e revista. O Ministério Público vai desprezar olimpicamente o segredo de justiça e utilizar certa imprensa para ir plantando fugas a conta-gotas, no sentido de criar na opinião pública o libelo da culpabilidade do primeiro-ministro demissionário. O MP é habitualmente o primeiro a infringir a lei e a constituição da república que garantem a presunção de inocência a qualquer cidadão indiciado, suspeito, arguido ou mesmo acusado de algum crime até ao devido julgament

