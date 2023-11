Presidente da FIFA condena apedrejamento a autocarro do Lyon

O autocarro foi apedrejado à chegada ao estádio do Marselha e o jogo entre as duas equipas acabou por ser adiado.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, condena este ataque e pediu às autoridades para garantirem a segurança dos intervenientes.

Reino Unido e França defendem apoio humanitário urgente a Gaza

Reino Unido e França defendem apoio humanitário urgente a GazaOs dois pa&237;ses, liderados por Rishi Sunak e Emmanuel Macron, respetivamente, concordaram em "trabalhar em conjunto para levar alimentos, combust&237;vel, &225;gua e medicamentos aos que mais precisam e para retirar os estrangeiros"de Gaza, disse um porta-voz do governo brit&226;nico, citado pela ag&234;ncia francesa de...

Jogo Marselha-Lyon adiado após apedrejamento ao autocarro da equipa visitanteO jogo Marselha-Lyon, que deveria encerrar hoje a 10.ª jornada da Liga francesa de futebol, foi adiado em consequência do apedrejamento ao autocarro da equipa visitante, que provocou ferimentos ao treinador Fabio Grosso.