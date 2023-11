Presidente da Comissão Europeia visita a Ucrânia para mostrar apoio inabalável

Numa altura em que o foco está no Médio Oriente, a presidente da Comissão Europeia volta à Ucrânia para mostrar que a UE consegue lidar com duas guerras em simultâneo e mantém o apoio inabalável a Kiev. Dentro de dias, ficará-se-à a saber se o país cumpre os requisitos para abrir negociações de adesão com os 27 É a sexta vez que Ursula von der Leyen vem à Ucrânia desde o início da guerra lançada pela Rússia

. A viagem a Kiev já estava prevista, mesmo antes do ataque do Hamas a Israel, mas com as atenções viradas para o Médio Oriente, a visita da presidente da Comissão Europeia à capital ucraniana ganha um duplo significado. "A mensagem mais importante é a de reassegurar que continuamos com a Ucrânia pelo tempo que for preciso", diz Von der Leyen. A presidente falava a um grupo de jornalistas, que inclui o Expresso, na Polónia, antes de partida para Kiev.+ Artigos“Sempre fui um animal polític

:

