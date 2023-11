Presidente da Comissão Europeia insta criadores a adotar rapidamente regras para “IA fiável”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, instou hoje os criadores de Inteligência Artificial (IA) a aplicar"o mais rapidamente possível" o código de conduta agora acordado pelo G7, de forma a assegurar uma tecnologia"fiável"

Vincando que as regras internacionais agora acordadas pelo grupo dos sete países mais industrializados do mundo, juntamente com a União Europeia (UE), irão complementar as que estão a ser finalizadas ao nível comunitário, a responsável destacou que “os potenciais benefícios da Inteligência Artificial para os cidadãos e para a economia são enormes”.

A Comissão Europeia apresentou, em 2021, esta proposta para salvaguardar os valores e direitos fundamentais da UE e a segurança dos utilizadores, obrigando os sistemas considerados de alto risco a cumprir requisitos obrigatórios relacionados com a sua fiabilidade. headtopics.com

Previsto está que sejam introduzidos requisitos adicionais para colmatar os riscos, como a existência de supervisão humana ou a obrigação de informação clara sobre as capacidades e as limitações da inteligência artificial.

A Comissão Europeia tem tentado reforçar a cooperação entre os Estados-membros relativamente à IA, mas ainda não existe um enquadramento legal comum, pelo que o objetivo é passar de uma abordagem voluntária para a esfera regulatória. headtopics.com

