Presidente da Comissão Europeia insta criadores a adotar rapidamente regras para 'IA fiável'

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, instou hoje os criadores de Inteligência Artificial (IA) a aplicar"o mais rapidamente possível" o código de conduta agora acordado pelo G7, de forma a assegurar uma tecnologia"fiável"."É com prazer que acolho os princípios orientadores internacionais do G7 e o código de conduta voluntário, que refletem os valores da UE para promover uma IA fiável.

Vincando que as regras internacionais agora acordadas pelo grupo dos sete países mais industrializados do mundo, juntamente com a União Europeia (UE), irão complementar as que estão a ser finalizadas ao nível comunitário, a responsável destacou que "os potenciais benefícios da Inteligência Artificial para os cidadãos e para a economia são enormes".

"No entanto, a aceleração da capacidade da IA também traz novos desafios. Já na vanguarda da regulamentação com a lei da IA, a UE está também a contribuir para as linhas de orientação e a governação da IA ao nível mundial", adiantou Ursula von der Leyen. headtopics.com

A posição surge numa altura em que os colegisladores (Estados-membros e Parlamento Europeu) da UE estão, desde junho passado, a negociar as primeiras regras comunitárias para que os sistemas de IA sejam seguros e respeitem os direitos fundamentais

A Comissão Europeia apresentou, em 2021, esta proposta para salvaguardar os valores e direitos fundamentais da UE e a segurança dos utilizadores, obrigando os sistemas considerados de alto risco a cumprir requisitos obrigatórios relacionados com a sua fiabilidade. headtopics.com

Esta será, então, a primeira regulação direcionada para a IA, apesar de os criadores e os responsáveis pelo desenvolvimento desta tecnologia estarem já sujeitos à legislação europeia em matéria de direitos fundamentais, de proteção dos consumidores e de regras em matéria de segurança.

