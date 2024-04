Presidente da Catalunha propõe referendo de autodeterminação

O presidente do governo regional da Catalunha, Pere Aragonès, apresentou em Barcelona uma proposta de referendo de autodeterminação a negociar com o Executivo espanholExecutivo socialista, oposição conservadora e peritos em leis rejeitam iniciativa.

Presidente da região, Pere Aragonès, apresentou-a em plena pré-campanha para as eleições de maio, em que defrontará o foragido Carles Puigdemont “Quer que a Catalunha seja um Estado independente?” Eis a pergunta a que os cidadãos daquela região espanhola responderiam caso fosse para a frente o referendo proposto pelo presidente do Executivo autonómico catalão esta terça-feira. Pere Aragonès assegura que quer promover a consulta popular através de um pacto com o Governo de Espanha. O governante, da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, independentista, no poder autonómico), considera este projeto o “próximo grande objetivo político nas negociações com o Estado espanhol

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente executivo da Boeing sai da empresa no final do anoAlém deste gestor, o presidente da Boeing, Larry Kellner, também comunicou que não tenciona recandidatar-se ao cargo. O diretor da divisão de aviões comerciais também se vai reformar da empresa.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Presidente executivo da Boeing sai da empresa no final do anoRevelação ocorre após uma série de incidentes registados com a segurança dos aviões produzidos pela empresa.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Presidente executivo da Boeing sai da empresa no final do anoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Padre abandona sacerdócio e torna-se presidente executivo da Global MediaPadre abandona sacerdócio e torna-se presidente executivo da Global Media

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Puigdemont quer voltar a ser presidente da Catalunha, mas só regressa a Espanha se ganharAntigo chefe do governo regional, que fugiu para a Bélgica, aguarda pelos efeitos da lei de amnistia. Propõe aliança com os outros partidos independentistas, mas estes não estão pelos ajustes

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Presidente executivo da NOS recebeu mais de €1 milhão pelo segundo ano consecutivoOperadora de telecomunicações pagou mais de 5 milhões de euros aos administradores em 2023, um crescimento de cerca de 10% em relação ao ano anterior. Remuneração do CEO, Miguel Almeida, cresceu mais de 40% desde nascimento da NOS, em 2014

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »