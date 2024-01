Presidente da Câmara do Funchal e empresários da construção são suspeitos de corrupção e tráfico de influência

O presidente da Câmara do Funchal e os dois empresários da construção são suspeitos de crimes como corrupção e tráfico de influência. As medidas de coação deverão ser conhecidas nos próximos dias. Vão ser ouvidos esta sexta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. Depois de serem ouvidos em primeiro interrogatório, deverão ser aplicadas as medidas de coação. Tanto o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, já está em Lisboa, desde quinta-feira.

Os outros dois detidos, Avelino Farinha e Custódio Correia, foram detidos na capital. São suspeitos de crimes como corrupção e tráfico de influência. A Polícia Judiciária acredita que o maior grupo de construção da Madeira, o grupo AFA tenha sido beneficiado em concursos públicos para obras. No âmbito da megaoperação na Madeira foi também constituído arguido o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que se recusa a apresentar a demissão. O PAN colocou uma condição para continuar a viabilizar o Governo da Madeir





Polícia Judiciária realiza buscas na Câmara Municipal do Funchal e em residências oficiaisA Polícia Judiciária está a realizar buscas na Câmara Municipal do Funchal, bem como na residência oficial de Miguel Albuquerque e em departamentos do Governo Regional. Pedro Calado também está a ser investigado. Segundo apurou a RTP, estão em causa crimes de corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder, tráfico de influências, prevaricação e violação das regras de adjudicação. O presidente da Câmara do Funchal recebeu ordem de prisão, segundo apurou a RTP. Assim como o empresário Avelino Farinha.A Polícia Judiciária confirmou em comunicado a realização de uma operação policial, visando cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias na Região Autónoma da Madeita, na Grande Lisboa, em Braga, Porto, Paredes, Aguiar da Beira e Ponta Delgada. De acordo com a mesma informação, foram detidos três suspeitos da prática dos crimes sob investigação

