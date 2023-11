Presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, afirma estar inocente e promete colaborar com a justiça

O presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, arguido na Operação Influencer, disse esta terça-feira estar inocente e prometeu continuar a colaborar com a justiça "ao longo de todo o processo". "Estes foram dias muito difíceis, marcantes, com impacto na minha vida pessoal e familiar, nos quais o meu papel foi, e só podia ser, o de colaborar com a justiça", afirmou o autarca.

Ao ler uma breve declaração no Salão Nobre dos Paços do Concelho, acompanhado pelos outros três eleitos da maioria do PS no município, Mascarenhas asseverou que prestou "todos os esclarecimentos" que lhe foram solicitados pelas autoridades

:

