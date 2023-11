Presidente da Cáritas de Beja lamenta falta de fiscalização em casos de exploração laboral e tráfico de pessoas

O presidente da Cáritas de Beja lamenta que casos de exploração laboral e tráfico de pessoas sejam esquecidos e destaca as dificuldades na fiscalização desses fenômenos. Ele afirma que as máfias que lidam com essas pessoas estão à frente das fiscalizações. Além disso, há um aumento da população em situação de sem-abrigo em Beja, devido à falta de casas para alugar.





🏆75. Renascenca » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

RTPNOTİCİAS: Presidente palestiniano vai receber presidente francês em RamallahO presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, vai receber hoje o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, em Ramallah, na Cisjordânia, anunciou o gabinete do líder palestiniano.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Presidente de petrolífera russa morre subitamente, um ano depois de vice-presidente ter caído de janelaVladimir Nekhrasov, com 66 anos, sofreu um ataque cardíaco, segundo a informação oficial da Lukoil. A empresa sempre se manifestou contra a invasão russa à Ucrânia.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Presidente do Botafogo discute com Abel e pede demissão do presidente da CBF por 'corrupção'John Textor critica cart&227;o vermelho que mudou o rumo do encontro. "O presidente tem de se demitir amanh&227; de manh&227;", afirma.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Ex-presidente da Câmara de Pombal e presidente de junta julgados por peculatoO ex-presidente da Câmara de Pombal Diogo Mateus e o seu antigo chefe de gabinete João Pimpão estão acusados dos crimes de peculato e peculato de uso em coautoria.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: GNR detém seis suspeitos de furto e apreende 300 quilos de azeitona na região de BejaSuspeitos foram detidos em flagrante.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: GNR detém em Beja cinco suspeitos de tráfico e cultivo de drogaForam apreendidas mais de quatro mil plantas de canábis.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »