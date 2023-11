Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses critica Operação Influencer

O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) considerou hoje, acerca da Operação Influencer,"excessivo e prematuro" nesta fase"pendurar já o Ministério Público no pelourinho ou endeusá-lo", porque se desconhece como vai terminar a investigação.Juiz deixa cair crime de corrupção.

Arguidos indiciados por tráfico de influência "Percebendo que haja interesses políticos e partidários em jogo e com as eleições à vista, e que haja a tentação de utilizar este caso também para esse efeito, acho excessivo e prematuro nesta fase pendurar já o Ministério Público (MP) no pelourinho ou endeusar o MP e colocá-lo no altar, porque nós não sabemos ainda como é que vai acabar esta investigação", declarou à agência Lusa Manuel Soare





