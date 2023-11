Presidente da Associação Comercial do Porto critica ex-ministro Galamba

O presidente da Associação Comercial do Porto considera que “exemplos como os do ex-ministro Galamba não dignificam o país”. Nuno Botelho diz que “a corrida eleitoral está acesa” no PS e no país, na sequência da Operação Influencer em que “todos andaram mal”. O presidente da Associação Comercial do Porto diz que António Costa foi “até ao limite, ou mesmo para lá do limite” ao permitir que João Galamba só “à terceira” tenha saído do Governo.

“Após a reunião secreta com a CEO TAP, depois dos episódios lamentáveis das cenas de pugilato no Ministério das Infraestruturas, após o seu pedido demissão não ter sido aceite por António Costa e, por isso, ter sido criado um conflito institucional com o Presidente da República, João Galamba, depois de ter sido constituído arguido num processo de tráfico de influências, é finalmente afastado”. Nuno Botelho considera que “se criou uma guerra entre Belém e São Bento” que, na sua opinião, “era desnecessária”





