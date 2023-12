Presidente da ANDAEP pede pacto na educação para evitar descumprimento de promessas

Enquanto a recuperação do tempo de serviço não ficar concluída, o sistema educativo nacional terá de conviver com a nuvem cinzenta que este dossiê representa. O alerta é de Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), quando questionado pelo DN sobre o que esperar em 2024.

O responsável lembra ser este um compromisso já assumido pelos vários partidos políticos, mas, temendo a queda das promessas eleitorais, pede 'um pacto na educação'. 'Seria de bom-tom a celebração de um pacto na Educação, impondo-se a inserção deste ponto nesse acordo, para evitar que os políticos que chegarem ao poder se esqueçam do que prometeram, ou arranjem desculpas (esfarrapadas) para o não cumprir', sublinha. Com o olhar posto no futuro, Filinto Lima afirma ser necessária, no próximo ano, a resolução de vários problemas, alargando o Plano de Recuperação de Aprendizagens, 'por mais um ano letivo' e uma maior aposta na disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM)





