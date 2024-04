Presidente chinês Xi Jinping afirma que questão de Taiwan é uma linha vermelha intransponível

O Presidente chinês, Xi Jinping, disse hoje ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, que a questão de Taiwan representa uma "linha vermelha intransponível", durante uma conversa telefónica, segundo a imprensa estatal chinesa. "Xi Jinping sublinhou que a questão de Taiwan é a primeira linha vermelha intransponível nas relações sino-americanas", afirmou a agência noticiosa oficial Xinhua.

"Não permitiremos que as atividades separatistas ou o conluio externo que apoiam as forças da ‘independência de Taiwan’ não sejam controlados", disse o chefe de Estado chinês, citado pela imprensa chinesa. Por seu lado, altos responsáveis da Casa Branca indicaram que Biden sublinhou a defesa norte-americana da política de "uma só China" e manifestou também preocupação com "ações desestabilizadoras" no Mar do Sul da China, como o ataque, em março, por vários navios chineses com canhões de água contra um navio filipino naquelas águas disputadas

