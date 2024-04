Presidente argentino reivindica recuperação da soberania sobre as ilhas Malvinas

O Presidente argentino, Javier Milei, reivindicou terça-feira que o seu governo é o primeiro, em muitos anos, “a tomar conta da situação” e que tem “um rumo claro” para recuperar a soberania sobre as ilhas Malvinas.

, que opôs a Argentina ao Reino Unido (que é formalmente o proprietário das ilhas a que chama Falkland), Milei criticou o tratamento dado pelos governos anteriores às Forças Armadas

