Presidente alemão pede desculpa pelos massacres na Tanzânia na era colonial

“Eu curvo-me às vítimas do domínio colonial alemão. Como Presidente alemão, gostaria de pedir perdão pelo que os alemães fizeram aos vossos antepassados”, disse Frank-Walter Steinmeier, em Songea, segundo um documento disponibilizado à agência France-Presse (AFP) pela presidência.

Entre 1905 e 1907, as tropas coloniais alemãs massacraram entre 200.000 e 300.000 representantes dos Maji-Maji após uma rebelião, de acordo com dados facultados por historiadores.A visita à Tanzânia de Steinmeier ocorre ao mesmo tempo que a do rei Carlos III do Reino Unido ao Quénia, que também condenou os abusos coloniais das tropas britânicas.

O império colonial alemão prolongou-se por vários países africanos, como o Burundi, Ruanda, Tanzânia, Namíbia e Camarões, tendo deixado de existir após a Primeira Guerra Mundial.

