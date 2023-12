Presépios de Natal homenageiam regiões em conflito

Um presépio na Basílica da Natividade, em Belém, cidade histórica na Cisjordânia ocupada por Israel. A instalação foi criada para denunciar a invasão terrestre das forças israelitas contra a Faixa de Gaza, que começou em outubro.Este ano, várias das representações do nascimento de Jesus prestam homenagem aos que vivem onde a paz não chegará a tempo do Natal – como na Palestina, Ucrânia ou Sudão.

Por exemplo, na Igreja Evangélica Luterana da Natividade de Belém, o nascimento de Jesus é recriado em cima de um amontoado de destroços, com o recém-nascido coberto por um keffiyeh, o lenço tradicional palestiniano. Em Itália, o pároco da Igreja de São Pedro e São Paulo, perto da cidade de Avelino, no sul do país, decidiu representar o nascimento de Jesus substituindo José por uma segunda figura feminina – uma declaração de apoio à luta da comunidade LGBTQ+ contra o preconceito, que gerou protestos de setores mais conservadores “Pensemos na Palestina, em Israel e na Ucrânia martirizad





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A magia do Natal e a figura do Pai NatalHá mais de 20 anos que Severino Moreira e Fernando Matias vestem o fato vermelho nesta altura do ano para ouvir os pedidos e desabafos das crianças que se sentam nos seus colos e, de olhos brilhantes, contemplam as suas barbas.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Natal Serrano regressa à Pampilhosa da Serra com tradições natalícias de 'outros tempos'O Natal Serrano regressa à Pampilhosa da Serra entre os dias 7 e 17 de dezembro, com mais dias de atividade a recriar as tradições natalícias de 'outros tempos'. No programa está integrado o Festival do Medronho e da Destilaria e a confeção ao vivo da tradicional Filhó Espichada.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Cinco receitas para cozinhar o bacalhau neste NatalAs sugestões são dos vencedores do concurso Chefe do Ano, uma competição destinada a cozinheiros profissionais.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Estratégias para minimizar a tristeza de quem está só no NatalEscrever um poema ou uma carta de agradecimento são algumas das estratégias sugeridas pela psicóloga e professora Maria Luísa Lima para minimizar a tristeza de quem está só nesta quadra.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

O Natal como uma festa de família e de consumoApesar de o Natal continuar a ser experienciado como uma festa de família, quase todos o veem também como uma época de grande consumo. Mas o aumento generalizado dos preços, refreou as compras neste ano.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Tendências de comunicação das marcas para o NatalSegundo Sandra Alvarez, diretora da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM), as tendências de comunicação das marcas para o Natal deste ano não são propriamente novidade e já vêm de anos anteriores.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »