Preocupação com o aumento da compra de imóveis e bens de luxo discutida em reunião do Fórum do Banco de Portugal

Em 15 anos, uma pensão de 1000 euros perdeu, por via da inflação, um total acumulado de 10 581 euros. Mecanismo de atualização não assegura a manutenção do poder de compra dos reformados.Gasolina atinge preço mais alto do ano Preço do litro da gasolina simples subiu desde janeiro 17 cêntimos. Primeira baixa desde o início do ano ocorre segunda-feira, mas é só de meio cêntimo.BCE já sinalizou primeira descida de juros em junho, o que se refletirá nos custos do crédito.Milionário do BPN morre e deixa 5 milhões de euros por pagar ao Estado

Ricardo Oliveira morreu em junho de 2023 e não pagou a indemnização a que a Parvalorem, entidade pública, terá direito.Contribuintes devem simular, mesmo aqueles que estão dispensados da entrega de IRS, aconselha Deco Proteste. Rendimentos de juros são cobrados automaticamente.Em causa estão cerca de 100 mil trabalhadores que não estão abrangidos por contratação coletiva.

Banco de Portugal mais otimista: Portugal cresce 2% em 2024Crescimento económico superior ao esperado em dezembro 'beneficia do aumento do investimento e das exportações e supera o projetado para a área do euro', diz Banco de Portugal.

Portugal com “muita preocupação” mas com reservas de petróleo e gás a 90%A dependência da UE de petróleo bruto e produtos petrolíferos aumentou para um novo máximo de 97,7% em 2022, depois de ter recuado para 91,6% em 2021

Portugal admite 'muita preocupação' mas tem reservas de gás e petróleo a 90%O Governo admitiu hoje 'muita preocupação' na União Europeia (UE) sobre o impacto energético das tensões no Médio Oriente, embora garantindo que Portugal tem reservas de gás e petróleo a 90%, capazes de fornecer energia ao país 'durante semanas'.

