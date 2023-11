Prémios imobiliário SIC/Expresso: Conheça os melhores projetos do ano

A cidade de Guimarães acolheu no dia 19, no Paço dos Duques, a gala da quinta edição dos Prémios do Imobiliário, organizados pelo Expresso e SIC Notícias. Os 54 candidatos deste ano, localizados no continente e ilha da Madeira, distribuíram-se se pelas oito catego­rias abrangidas por esta iniciativa. Ao todo, neste evento foram entregues 20 distinções ao que de melhor se fez no sector imobiliário em 2022.

Inovação na construção e projeto de impacto económico, social e ambiental são duas novas categorias, atribuídas pela primeira vez nesta quinta edição.