Prémios de Produtividade Isentos de IRS e Segurança Social Se Salários Aumentarem

Os prémios de produtividade ou décimo quinto mês, como ficaram conhecidos, só ficarão isentos de IRS e Segurança Social se as empresas aumentarem os salários. A proposta do governo faz parte do acordo apresentado aos parceiros sociais na concertação social.

De acordo com a proposta apresentada aos parceiros sociais, o governo aceita que os prémios de produtividade pagos aos trabalhadores possam ficar isentos de IRS, mas há condições que devem ser cumpridas. Para que estes prémios estejam isentos de imposto e da Taxa Social Única, as empresas terão de aumentar os salários mais baixos e a remuneração base média dos seus funcionários em, pelo menos, 4,7% no próximo ano.

