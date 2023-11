Prémio Internacional Rafael Manzano atribuído a Luís Rebelo de Andrade

A surpresa começa logo no convite para o almoço , marcado, não para uma instituição oficial nem sequer para um restaurante da moda, mas para o atelier Rebelo de Andrade, no lisboeta bairro de Carnide , onde em tempos funcionou um moinho, dos muitos que aqui havia quando a cidade terminava lá para a Rotunda do Marquês.

Na sala de refeições, improvisada entre os postos de trabalho de trinta arquitetos, é posta uma mesa comprida que, durante perto de duas horas, funcionará como a jangada de pedra de Saramago, já que a ela se sentam portugueses e espanhóis para celebrar a atribuição do Prémio Internacional Rafael Manzano , o maior de Arquitetura da Península Ibérica , ao"dono da casa", Luís Rebelo de Andrade. E porque a arquitetura, acredita o premiado, se alimenta de muitos saberes (incluindo a gastronomia), também a essa mesa se há-de falar da História comum aos dois países e da eterna perplexidade sobre o que ainda desconhecemos uns dos outros, apesar do muito (geografia, política, mas também emoções estéticas e sensoriais) que nos un





