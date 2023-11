O Prémio Ciência e Inovação no Desporto Paralímpico Allianz 2023 pretende reconhecer, anualmente, trabalhos científicos realizados no contexto das diversas temáticas das Ciências do Desporto, produzidos por investigadores na área do desporto para pessoas com deficiência. O organismo que tutela o desporto paralímpico e surdolímpico explica que a iniciativa tem como objetivo 'fomentar a investigação na área do desporto paralímpico e irá atribuir um prémio monetário de 5.000 euros ao vencedor.

De acordo com o CPP, 'podem concorrer ao prémio investigadores com vínculo a instituições de ensino superior ou centros de investigação sedeados em território nacional, bem como investigadores portugueses com vínculo a instituições de ensino superior ou centros de investigação estrangeiros'

