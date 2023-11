Premiar a inovação jovem na área da epilepsia

, com o objetivo de contribuir para aumentar a literacia e melhorar os cuidados prestados a esta doença, bem como para reduzir o estigma social que ainda persiste.

Esta edição, que conta o patrocínio científico da Liga Portuguesa Contra a Epilepsia, é uma iniciativa da Angelini Pharma dirigida a jovens universitários na área da saúde em Portugal que vai distinguir os melhores projetos, com aplicabilidade real, no campo da epilepsia.

A iniciativa dirige-se a estudantes a frequentar o ensino superior no nosso país, estimulando-os a criar projetos na área da saúde com aplicabilidade prática e que permitam gerar inovação. Este ano, as atenções estiveram voltadas para a epilepsia.

Questionado sobre as expectativas que mantém para esta edição, lembrou que “este prémio tem dado a conhecer projetos diversificados e com imenso valor em várias áreas terapêuticas e de saúde pública”, razão por que espera que “este ano não será diferente, com certeza”.

Nessa mesma ocasião, antes da cerimónia da entrega de prémios, realiza-se a Conferência centrada no tema da 14.ª edição do AUA!. Contará com duas mesas redondas que vão refletir e debater o atual panorama da epilepsia em Portugal, constituídas por um prestigiado painel de especialistas.