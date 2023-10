Preços dos combustíveis descem na próxima semana

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNS, o litro de gasolina simples 95 deverá ficar um cêntimo mais barato, enquanto o gasóleo desce dois cêntimos por litro.

As descidas previstas seguem a tendência de descida do preço do petróleo nos mercados internacionais. Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

O preço final dos combustíveis nas bombas varia, no entanto, consoante cada posto de abastecimento, marca e zona onde está localizado.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. headtopics.com

MAI garante que unidade de fronteiras e estrangeiros está a 'operar em todas valências'Extin&231;&227;o do SEF est&225; marcada para domingo, sendo as compet&234;ncias policiais transferidas para PSP, GNR e PJ, enquanto fun&231;&245;es administrativas v&227;o para Instituto de Registo e Notariado e Ag&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo. Consulte Mais informação ⮕

Militar da GNR sofre ferimentos durante detenção em SinesAgente sofreu escoria&231;&245;es no bra&231;o direito e nos joelhos. Consulte Mais informação ⮕

Portugal e Espanha juntos na maior exposição sobre o dramaturgo Gil VicenteAbre dia 26 ao p&250;blico, no Museu Nacional do Teatro e da Dan&231;a aquela que se anuncia como a maior exposi&231;&227;o alguma vez feita em torno de Gil Vicente. Atrav&233;s de 450 pe&231;as de diversas institui&231;&245;es e companhias de Portugal e Espanha conta-se a hist&243;ria do pai do teatro portugu&234;s. Consulte Mais informação ⮕

Hipermercado em Guimarães condenado a indemnizar criança ferida no parque infantilO propriet&225;rio do centro comercial alegou que cumpriu todas as regras e medidas de seguran&231;a que lhe eram exig&237;veis e que o acidente se deveu, &250;nica e exclusivamente, ao facto de a crian&231;a n&227;o ter cumprido com as recomenda&231;&245;es fornecidas para a utiliza&231;&227;o do espa&231;o de divers&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

Detetadas milhares de imagens de abuso de menores criadas por Inteligência ArtificialOrganiza&231;&227;o n&227;o governamental alerta para riscos da tend&234;ncia, que pode acabar por desviar a aten&231;&227;o das autoridades de abusos reais. Consulte Mais informação ⮕