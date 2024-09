Preços das rendas em Portugal sobem mais de 11% entre abril e junho

As rendas em Portugal aumentaram mais de 11% entre abril e junho, face ao mesmo período do ano passado. Lisboa continua a ser a zona mais cara, mas foi no Funchal que as casas mais aumentaram no espaço de um ano. Do outro lado do Atlântico, em Nova Iorque , depois da Assembleia-Geral da ONU, o primeiro-ministro garantiu que há planos para a retirada de portugueses do Líbano e criticou o uso recorrente do direito de veto.

