Preços das casas em Portugal devem continuar a subir, apesar do arrefecimento do mercado imobiliário europeu

O relatório das previsões macroeconómicas da Comissão Europeia preveem um arrefecimento do mercado imobiliário europeu. Mas não em Portugal, onde os preços das casas deve continuar a subir.O preço das casas em Portugal mais do que duplicou na última década e vai continuar a agravar-se. Um relatório da Comissão Europeia diz que o mercado imobiliário europeu está finalmente a arrefecer. Avisa, no entanto, que em Portugal a subida de preços vai manter-se.

Desde 2010 que o preço das casas sobem de forma acentuada, mas os anos da pandemia terão sido os que registaram os maiores aumentos. O relatório da Comissão Europeia, que faz as previsões macroeconómicas de outono, faz um balanço do mercado imobiliário de cada Estado-membro. Coloca Portugal no grupo de países onde o preço das casas mais do que duplicou na última década – onde estão também a Irlanda, a Áustria, a República Checa, o Luxemburgo, a Letónia e a Lituânia. Bruxelas diz que a tendência no imobiliário europeu é de abrandamento, mas não em todos os paíse

:

