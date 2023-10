'Preconceito' quanto à saúde mental na PSP e GNR preocupa Inspeção-Geral da Administração Interna

A inspetora-geral da Administração Interna considerou esta sexta-feira que existe “preconceito” quanto à saúde mental nas forças de segurança, com índices de suicídio superiores à media nacional, e reafirmou o apelo para a sinalização precoce.

“, disse Anabela Cabral Ferreira em declarações à margem de uma conferência internacional em Lisboa sobre “A saúde mental nas Forças de Segurança: stress, burnout e suicídio”.

os gabinetes de psicologia estão distantes daqueles 22 mil homens e mulheres que servem em cada uma das forças de segurançaNa conferência estiveram os responsáveis pelos serviços de apoio psicológico da GNR e PSP, apresentando os respetivos “planos de prevenção do suicídio e outras boas práticas na saúde mental dos profissionais”, que contemplam medidas comohá uma taxa de suicídios nas forças de segurança superior,... headtopics.com

“, disse a responsável da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), que distinguiu também comportamentos face à doença mental entre os elementos da PSP e GNR, apontando que ““.

têm a prerrogativa do uso da força e do uso de armas de fogo e por isso é também fundamental que esteja assegurado o seu bem-estarA inspetora elogiou os serviços de psicologia das forças de segurança que não dão apenas apoio aos casos identificados mas, “numa perspetiva mais proativa,Mas isso não é suficiente, alertou. headtopics.com

Sobre a possibilidade de retirar a arma de serviço fora do horário de trabalho, como acontece em outros países, a inspetora rejeita esse cenário, porque “acontece, e não poucas vezes, queNa sua intervenção na conferência, Anabela Cabral Ferreira disse que a saúde mental é uma preocupação da IGAI: “Temos presente que a atividade desenvolvida pelos que servem na GNR e na PSP é particularmente difícil, são-lhes exigidos...

"Preconceito" quanto à saúde mental na PSP e GNR preocupa inspeção-geral

