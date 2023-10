“Preconceito” quanto à saúde mental na PSP e GNR preocupa inspeção-geral

A inspetora-geral da Administração Interna considerou hoje que existe"preconceito" quanto à saúde mental nas forças de segurança, com índices de suicídio superiores à media nacional, e reafirmou o apelo para a sinalização precoce

Na conferência estiveram os responsáveis pelos serviços de apoio psicológico da GNR e PSP, apresentando os respetivos “planos de prevenção do suicídio e outras boas práticas na saúde mental dos profissionais”, que contemplam medidas como consultas à distância e formação interna das chefias intermédias.

Mas isso não é suficiente, alertou. Uma das medidas poderá passar pela retirada de porte de arma a quem tenha indícios diagnosticados, já que em 83% dos casos os suicídios são feitos com recurso a armas de fogo de serviço. headtopics.com

“Se a sua condição física e mental permitir, os elementos poderão continuar a exercer as suas funções, obviamente com tratamento, mas ficarão desarmados”, acrescentou Anabela Cabral Ferreira, admitindo que há o risco de esta medida poder afastar mais pessoas de se identificarem por suspeita de doença mental.

Na sua intervenção na conferência, Anabela Cabral Ferreira disse que a saúde mental é uma preocupação da IGAI: “Temos presente que a atividade desenvolvida pelos que servem na GNR e na PSP é particularmente difícil, são-lhes exigidos sacrifícios que impactam com a sua vida familiar, com as horas de descanso e, por vezes, até com a própria vida” e “estão expostos a um grau de violência que a maior parte da comunidade... headtopics.com

