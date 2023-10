Preço não será principal fator para a venda da TAP, garante Medina

A venda da TAP deve conseguir"assegurar os objetivos estratégicos que o Estado português definiu para esta privatização", disse Fernando Medina ao Eco.

Isto porque, para o Governo, “a TAP tem uma importância estratégica na economia” e é preciso “ter a garantia de que aquilo que é estratégico para o nosso país não desaparece e se desenvolve”, segundo Medina. headtopics.com

“A forma societária deve ser a que permite que essa garantia seja perene para o Estado português“, acrescentou o ministro ao Eco.da TAP em Portugal, “há fórmulas possíveis” de evitar infringir regras comunitárias de concorrência, disse Medina.

Uma delas implicaria “ponderar esse critério do ponto de vista das ofertas que os concorrentes irão fazer”. “Estou a falar do que é o cumprimento dos requisitos básicos do caderno de encargos e do que sejam as normas contratuais”, frisou.TAP voa mais alto com procura e preços a abrilhantar as contas na véspera da privatização headtopics.com

