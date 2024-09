Mistério em Almada: Natalie foi ao WC do restaurante onde celebrava o aniversário do pai e não voltou a ser vistaDois utentes acamados deixados sem água em lar em Vila Nova de GaiaCada português gasta 350 euros por ano em alimentos que não come“Fiquei sem nada": Pirata informático rouba subsídios a cuidadora informalSeis deputados arguidos em meio ano de ParlamentoO preço dos combustíveis aumenta esta segunda-feira, em linha com a...

Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social atinge 29,83 mil milhões de euros, em 2023, e fica com verba para pagar pensões durante 20,68 meses.Trocavam emails com informação confidencial sobre margens de lucro a aplicar em créditos. Banco do Estado é o mais castigado: paga 82 milhões de euros.Banco realça que não antecipa um impacto materialmente relevante desta decisão judicial.

Juíza Mariana Gomes Machado do Tribunal da Concorrência deu aos bancos um prazo de 20 dias para recorrer.Novas tabelas de retenção na fonte asseguram mais dinheiro ao fim do mês.

Combustíveis Preços Taxa De Carbono Gasolina Gasóleo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Quartos para arrendar duplicam num ano, preço médio do alojamento para estudantes também subiuO preço médio por quarto aumentou 4,2% e está nos €397 mensais

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Preço do gás atira cerâmica da Figueira da Foz para PERA empresa contabilizava uma dívida de 21,9 milhões de euros, com o principal credor a ser uma empresa de materiais de construção, com uma dívida reclamada de 9,3 milhões de euros.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Preço do gás obriga cerâmica da Figueira da Foz a avançar com processo de revitalizaçãoA Cliper Cerâmicas explicou que a razão do PER centra-se única e exclusivamente nos problemas que a empresa enfrentou com o aumento dos preços do gás, motivado pela guerra na Ucrânia.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Espanha pressiona descida do preço do azeiteProdutores espanhóis esperam uma boa campanha e o setor admite preços a rondar os cinco euros por litro.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Galp sobe preço da eletricidade às famílias a partir de outubroMedida foi justificada com o 'aumento continuado' do custo de energia nos mercados internacionais.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Galp sobe preço da luz às famílias a partir de 1 de outubroA Galp justifica a decisão com o 'aumento continuado' do custo de aquisição de energia nos mercados internacionais.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »