Preço do gasóleo desce na próxima semana, mas gasolina estabiliza

O gasóleo simples deverá ficar 2,5 cêntimos por litro mais barato a partir de segunda-feira, enquanto o preço da gasolina deverá permanecer inalterado

Na próxima semana o preço do gasóleo deverá descer 2,5 cêntimos por litro, enquanto o preço da gasolina deverá estabilizar, adiantou aoUm dos fatores que influenciam o preço é a evolução dos refinados. O preço médio desta semana em ambos os refinados ficou abaixo do preço médio da semana anterior, em cerca de 27 dólares por tonelada no caso do gasóleo e em apenas cerca de quatro dólares no caso da gasolina.

Assim, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas na quinta-feira, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), à partida poderá contar com um preço médio de 1,703 euros por litro de gasóleo simples e 1,775 por litro de gasolina simples 95 (igual). headtopics.com

De notar, contudo, que os valores disponibilizados pela DGEG são um preço médio, podendo o preço ficar acima ou abaixo deste valor, consoante o posto de abastecimento, marca e localidade em que o automóvel é abastecido.

