'Precisamos de uma pausa' humanitária na guerra de Israel, diz Joe Biden

Biden falava a uma multidão de apoiantes, em Minneapolis, sobre as motivações para se candidatar à presidência em 2020, quando foi interrompido por uma mulher:""Isto é incrivelmente complicado para os israelitas", continuou Biden."É incrivelmente complicado também para o mundo muçulmano (...

No entanto, Joe Biden tem enfrentado uma pressão crescente de grupos de defesa dos direitos humanos, de líderes mundiais e até membros do Partido Democrata, que afirmam que oO porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse, na quarta-feira, que o recém-confirmado embaixador de Biden em Israel, Jack Lew,apoiar os esforços dos EUA para criar as condições para uma pausa humanitária para enfrentar o agravamento das...

O conflito entre Israel e o Hamas, classificado como uma organização terrorista pela UE e pelos Estados Unidos,Parecia uma invasão, soava a invasão, tinha elementos de uma invasão. Mas não foi nem esteve para ser a aguardada invasão terrestre da Faixa de Gaza. Foi uma incursão militar das forças de Israel em maior escala. Perceba o que aconteceu na noite mais pesada deste conflito.

Joe Biden diz que tem de existir uma solução de dois Estados e isso, significa um esforço concentrado de todas as partes: israelitas, palestinianos, parceiros regionais e líderes mundiais.Reiterando que Israel tem o direito de se defender, após o ataque sangrento do Hamas, que fez mais de mil mortos em território israelita, na maioria civis, o líder norte-americano referiu que os civis palestinianos devem ser poupados.

