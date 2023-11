Praceta Alferes Pereira encerrada devido ao risco de colapso

A praceta Alferes Pereira irá ficar encerrada durante dois anos devido ao risco de colapso. Os moradores e comerciantes temem pela "sobrevivência dos negócios" e pelo acesso a veículos de emergência. A praceta Alferes Pereira, em Vila Nova de Gaia, foi encerrada devido ao risco de colapso "sem aviso prévio", dizem moradores e comerciantes que temem pela "sobrevivência dos negócios" e pelo acesso a veículos de emergência.

A faixa colocada numa das entradas da praceta, naquela por onde entravam até há uma semana carros de moradores, lojistas, clientes e até pais de crianças que frequentam a escola vizinha, refere: "No mesmo local -- e exatamente ao lado de um poste onde está um sinal de trânsito que proíbe a passagem", como se lê numa placa que por cima diz "Propriedade privada" -- foi colocada uma corrente com cadeado que impede a passagem dos veículos a um espaço onde estão localizadas cerca de uma dezena de lojas e três torres de apartamentos, cada uma com nove andares, num total de mais de uma centena de apartamentos





