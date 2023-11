'Praça dos Sequestrados' para não esquecer 240 reféns que estão nos túneis do Hamas

O correspondente da SIC em Israel, Henrique Cymerman, relata o cenário junto à fronteira de Gaza e faz o balanço dos últimos movimentos das forças israelitas.Nos últimos 10 meses, centenas de milhares de cidadãos de Israel invadiram as ruas todas as semanas para protestar contra o Governo de Benjamin Netanyahu. Agora, estas são as mesmas pessoas que auxiliam os cidadãos que mais necessitam.

