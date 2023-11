Próxima paragem: Interior do país. Advogados mudam de vida

“Inicialmente ia e vinha todas as semanas, num misto de trabalho presencial e remoto, mantendo a colaboração que tinha com os colegas de Lisboa. Inscrevi-me no Acesso ao Direito, para começar a ganhar mais experiência a trabalhar sozinha e fui aceitando os desafios com que me ia cruzando. E foram vários e muito diferentes

Um dia, por acaso, num passeio a Odemira, vi um potencial escritório para arrendar. Decidi ligar para saber se os proprietários aceitavam a renda que eu estava disposta a pagar. Estipulei um valor máximo que poderia gastar com a experiência, caso o negócio não corresse bem. Montei um escritório, criei uma imagem e arrisquei”, avançou.

“Faço toda a gestão do escritório, desde a contabilidade, à parte administrativa, e até, por vezes, à limpeza, e não posso descurar de toda a carga de responsabilidade que a advocacia me traz. E, em paralelo, sou mãe de três filhos, o mais velho com cinco anos, e ainda tenho outro negócio com o meu marido, que é exclusivamente gerido por nós.

A ideia de fundar um escritório surgiu ainda na faculdade e com o passar dos anos foi fazendo “sentido” até que acabou por se materializar com a LFS Advogados.

“As empresas presentes neste mercado, na sua maioria, têm uma gestão de índole mais familiar, menos segmentada e hierarquizada”, revela, assumindo que já assistem a uma transformação no setor empresarial.

